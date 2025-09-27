Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Eski köyünde hudut birliklerince askeri yasak bölgede denetim yapıldı.
Denetimde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ'NDE DENETİM
Kırklareli'nde de Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
