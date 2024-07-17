Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, merkeze bağlı Eskikadın köyündeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri merkeze bağlı Dereköy köyü ve Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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