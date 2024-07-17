Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Eskikadın köyündeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri merkeze bağlı Dereköy köyü ve Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da klima kavgası ölümle bitti

TÜRKİYE HABERLERİ

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...