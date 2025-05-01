Edirne ve Kırklareli'nde 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 14 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 kaçak göçmen yakalandı
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'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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