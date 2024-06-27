Edirne ve Kırklareli'nde 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 kişi yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, denetimler sırasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

'nde de jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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