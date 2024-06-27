Edirne ve Kırklareli'nde 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, denetimler sırasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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