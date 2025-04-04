Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
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'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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