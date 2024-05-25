Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.



Edirne'de yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.



Kırklareli'ne de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimde 4 araçta 6 düzensiz göçmeni yakaladı.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Olaylarda kullanılan 4 araca da el konuldu.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.