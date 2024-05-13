Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Edirne'de yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler bir göçmen kaçakçısını da gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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