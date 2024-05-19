Edirne ve Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.



Edirne'de yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 kişiyi yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları denetimlerde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



