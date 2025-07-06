Edirne ve Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 19 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
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