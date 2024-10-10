Edirne ve Kırklareli'nde 31 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz yolundaki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.



Minibüste 15 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü C.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Edirne'de de güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.



Ekipler, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.