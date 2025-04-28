Edirne ve Kırklareli'nde 34 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 21 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentte 13 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.