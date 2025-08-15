Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.g Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Foto: Arşiv

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

