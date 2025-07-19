Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 23 düzensiz göçmen tespit etti. Yakalanan bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde 15 düzensiz göçmeni yakaladı.



İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.