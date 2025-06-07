Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı
Foto: Arşiv

'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...