Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı

02.01.2026 17:17

Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı

AA

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 11 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla girişi tespit edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, şehir genelinde yapılan denetimlerde 8 yabancı uyruklu göçmenin yasa dışı yollarla ülkeye girdiklerini tespit etti.

 

Yakalanan yabancı uyruklular, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 

 

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri tarafından Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakalandı.

 

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, transferleri yapılmak üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne iletildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram