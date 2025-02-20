Edirne ve Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Lalapaşa ilçesinde Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

TEKİRDAĞ'DA DENETİM

'da da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, Malkara ilçesindeki denetimde 3 düzensiz yakaladı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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