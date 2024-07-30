Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 18 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.



Zanlıların üst aramasında, 29 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Süleymanpaşa, Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 140 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram metanfetamin ve 103 sentetik ecza hap ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.