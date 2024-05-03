Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.



Şüphelilerin üst aramalarında 28 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.



Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



Çorlu ilçesindeki operasyonda 4 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 480 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.