Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 28 gram sentetik , 16 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendi.

Çorlu ilçesindeki operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 480 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

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