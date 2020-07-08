Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Anadolu Ajansı 08.07.2020 - 10:28 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 10:47
Edirne'de Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. idaresindeki aracı Siğili köyü yakınlarında durdurdu.
68 TORBADA 1 TON KAÇAK MİDYE
Kontrollerde, aracın bagaj bölümünde, denizden çıkarılması, satılması ve nakledilmesi yasak 68 torba halinde 1 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.
7 BİN 863 LİRA CEZA
Ekipler E.K.'ye 7 bin 863 lira ceza uyguladı ve aracı trafikten men etti.
Midyeler doğal ortamlarına bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
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