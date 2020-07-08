Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Edirne'de Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. idaresindeki aracı Siğili köyü yakınlarında durdurdu.

68 TORBADA 1 TON KAÇAK MİDYE



Kontrollerde, aracın bagaj bölümünde, denizden çıkarılması, satılması ve nakledilmesi yasak 68 torba halinde 1 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

7 BİN 863 LİRA CEZA



Ekipler E.K.'ye 7 bin 863 lira ceza uyguladı ve aracı trafikten men etti.

Midyeler doğal ortamlarına bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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