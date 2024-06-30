Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de Suriye ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yapılan denetimlerde Suriye ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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