Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de otel ve pansiyonlarda yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 10 ekip 40 personelle uygulama yapıldı.

Ekipler otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.

Uygulamada 8 Cezayir, 3 Filistin ve 2 Irak uyruklu düzensiz yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

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