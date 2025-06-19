Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 10 ekip 40 personelle uygulama yapıldı.



Ekipler otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.



Uygulamada 8 Cezayir, 3 Filistin ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.



Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

