Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı noktalarında düzensiz göçmenlere yönelik "şok uygulama" yaptı.



İl Göç İdaresine bağlı Mobil Göç Noktası Aracı'nın da yer aldığı uygulamalarda sokak ve caddelerde yakalanan düzensiz göçmenlerin pasaportları kontrol edildi, parmak izleri alındı.



Ekipler, Çavuşbey ve Mithatpaşa mahallerindeki kontrollerinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.



Bu kişiler, İl Göç İdaresine Müdürlüğüne gönderildi.



Düzensiz göçmenlere yönelik uygulamanın gün boyu süreceği belirtildi.