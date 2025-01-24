Edirne’de 13 kilo ağırlığında sazan balığı yakalandı

Edirne'de balıkçı Hayri Yürük’ün ağına 1 metre boyunda 13 kilo ağırlığında sazan balığı takıldı.

Edirne’de 13 kilo ağırlığında sazan balığı yakalandı

İpsala ilçesinde tekneyle deşarj kanalına açılan balıkçı Hayri Yürük’ün ağına büyük bir takıldı. Bir süre uğraşan Yürük, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yürük, tekneye çektiği balığın, 1 metre boyunda ve 13 kilo ağırlığında sazan balığı olduğunu fark etti.

Hayri Yürük, balığı gördüğünde kendisinin de şaşırdığını belirterek, uzun zamandır bu büyüklükte bir balık yakalamadığını söyledi.

Yürük, balığı balık pazarında bir müşteriye sattı.

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