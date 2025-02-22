Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 14 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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