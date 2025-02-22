Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.



Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.



Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.