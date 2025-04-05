Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, 14 yaşındaki Gülden C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde bir kız çocuğunun kanlar içinde yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi.

Genç kızın sevgilisi tarafından bıçaklandığı iddia edildi.

Genç kızın sevgilisi E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden C.'nin cenazesi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülden C'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

