Edirne'de 14 yaşındaki motosikletli kaza yaptı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ehliyetsiz ve kasksız sürücü L.C.B.'nin (14) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Edirne'de 14 yaşındaki motosikletli kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi.

Şehir merkezinden Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönüne giden L.C.B. yönetimindeki 22 ADY 784 plakalı , yolun karşısına geçmek isteyen H.Y.'ye (75) çarparak devrildi. 

Edirne'de 14 yaşındaki motosikletli kaza yaptı: 3 yaralı - 1

Devrilen yaklaşık 15 metre sürüklenerek yolun sağında park halindeki kamyonete çarptı.

Kazada motosikletten düşen sürücü L.C.B. ile arkasındaki H.D. (14) ve yaya H.Y. yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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