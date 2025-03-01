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Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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