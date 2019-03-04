Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Keşan'a gelen M.A.T'nin kullandığı panelvanı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Pakistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.