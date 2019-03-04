Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Keşan'a gelen M.A.T'nin kullandığı panelvanı ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Pakistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü M.A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Keşan'a gelen M.A.T'nin kullandığı panelvanı ilçe girişinde durdurdu.