Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.



Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.