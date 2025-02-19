Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 20 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı
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'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, ve uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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