Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 20 kaçak göçmen yakalandı.
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Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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