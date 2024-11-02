Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.



Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.