Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.



Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.