Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.



Ekipler, bu kapsamda Pakistan ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.