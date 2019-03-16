Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde, şüphe üzerine Ş.G, H.A. ve M.C.A'nın kullandığı araçları durdurdu.
Aramalarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücüler, Keşan Adliyesine sevk edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan Ş.G, H.A. ve M.C.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde, şüphe üzerine Ş.G, H.A. ve M.C.A'nın kullandığı araçları durdurdu.