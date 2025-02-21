Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.



Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan, Suriye, Pakistan ve Irak uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.



Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

