Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Afganistan, Suriye, Pakistan ve Irak uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan, Suriye, Pakistan ve Irak uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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