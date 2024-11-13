Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 24 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı

'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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