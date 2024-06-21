Edirne'de 25 dekarlık buğday ekili alan yandı

Edirne'de hasat edilmemiş buğday tarlalarında çıkan yangınlarda 25 dekar alan zarar gördü.

Edirne'de 25 dekarlık buğday ekili alan yandı

'de merkez ilçeye bağlı Hasanağa ve Üyüklütarar köyleriyle Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişmet köyündeki üç buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan tarlalara itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu 25 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Alevlerin sıçradığı 15 dönüm anız alanı da yangınlardan etkilendi.

Öte yandan Yeniimaret Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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