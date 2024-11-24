Edirne'de 25 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.



Ekipler, denetimlerinde Pakistan ve Filistin uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.