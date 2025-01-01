Edirne'de 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde şehir genelinde uygulamalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 7 araç ve sürücüsüne 12 bin 268 TL idari para cezası uyguladı.

Asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise aranmaları olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin üzerinde 0.65 gram metamfetamin ele geçirilen uygulamada, 3 şüphelinin üzerinde de 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.