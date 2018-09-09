Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Bosnaköy köyü ile Meriç ve İpsala ilçesinde devriye görevi sırasında yasadışı geçiş hazırlığındaki çok sayıda grubu tespit etti.
Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde, Pakistan, Filistin, Fas, Somali, İran, Irak ve Afganistan uyruklu 304 kaçak göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de 304 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Edirne'de, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 304 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Bosnaköy köyü ile Meriç ve İpsala ilçesinde devriye görevi sırasında yasadışı geçiş hazırlığındaki çok sayıda grubu tespit etti.