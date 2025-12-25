Edirne'de 31 ton kokain ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yurtta operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi verdi.

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 kilogram kokain ele geçirildiğini duyuran Yerlikaya, operasyonun Kapıkule Gümrük sahasında düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

11 AYDA 1,8 TON KOKAİN

Yerlikaya, 2025 yılının ilk 11 ayında düzenlenen operasyonlarda 1,8 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

51 yabancı narkotik organize suç örgütü üye ve yöneticisinin ülkelerine iade edildiğini de sözlerine ekleyen Yerlikaya, çökertilen 634 suç örgütünden 22'sinin uluslararası narkotik organize suç örgütü olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya paylaşımda "Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak." ifadelerini kullandı.