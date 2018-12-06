Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Uzunköprü, Enez ve Meriç ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.
Yapılan çalışmalarla Cezayir, Mısır, Fas, İran, Irak, Libya, Afganistan,Bangladeş ve Pakistan uyruklu 385 göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de 385 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 385 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Uzunköprü, Enez ve Meriç ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.