Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.S., G.K., G.S. ve A.S.'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.