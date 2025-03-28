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Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakayı ele verdi.

Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
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'de güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.S., G.K., G.S. ve A.S.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ile ilişkili oldukları tespit edildi.

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