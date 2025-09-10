Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen ortak denetimde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

'de Atatürk Bulvarı'nda yapılan asayiş ve trafik uygulamasına, İl Göç İdaresi Mobil Göç Noktası ekibi de katıldı.

Denetimde yabancı uyrukluların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

5 DÜZENSİZ YAKALANDI

Yasa dışı yollarla 'ye girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

