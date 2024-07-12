Edirne'de 500 dönüm arazi yangınla kül oldu

Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan arazi yangını, büyük bir alana yayılarak ciddi zarara yol açtı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan 2 ağıl tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki 500 dönüm buğday arazisi zarar görürken, aynı bölgede bulunan bir bağ evi de yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.



Belediyeye ait 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 1 orman işletmesine ait araç yangına müdahale etti. Yangın sırasında 1 bağ evi, 1 araç, 500 saman balyası ve bin adet ot balyası yandı. Yangın, 4 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.