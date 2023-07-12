Edirne'de 5'inci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

Edirne’de geçtiğimiz gün bir iş merkezinin 5’inci katından beton zemine düşerek hayatını kaybeden avukat Ünal Eral için Edirne Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesi, meslektaşları, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç ve sevenleri katıldı. Ünal’ın çocukları ve ailesi törende gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra edilen duaların ardından Ünal’ın sevenlerinden helallik istendi.



Törenden sonra açıklama yapan Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, yaşanan olayın yanlış tasarlanan, yanlış planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini ifade etti.

Avukat Ünal Eral’ı ebediyete uğurlamanın üzüntüsü içinde olduklarını belirten Karakoç, yanlış planlanan bir pencere yüzünden üzücü olayın yaşandığını ifade ederek, "Baromuzun 30 yıllık mensubu, eski savcı ve iyi bir hukukçu. Trajik bir ölüm. Her ölüm erkendir ama ağabeyimizin ölümü daha da erken oldu ve bizi çok üzdü. İlk keşifler ölümün maalesef yanlış tasarlanan, yanlış planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini doğruluyor. O anlamda akıllarda başka bir tereddüt varsa buradan açıkça söylemek isterim ki yok. Ağabeyimizi elim bir kaza sonucu ebediyete uğurladık. Bu binanın tasarımını yapan, buna onay veren, denetlemeyen, bu pencereleri kim yapmışsa, kimin kusuru varsa; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Orada görev yapan başka meslektaşlarımız da var. Bir daha kimsenin canı yanmasın, bir daha aynı acılar yaşanmasın diye hukuk önünde hesap vermeleri adına sürecin takipçisi olacağız." dedi.



Edirne'deki Mevlana Camisi'nde kılınan namazın ardından Ünal’ın cenazesi Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.



NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi’nde 5’inci kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düşmüş, ve hayatını kaybetmişti.



2 çocuk babası olan avukat Ünal Eral'ın ölümüne ilşkin soruşturma sürüyor.

