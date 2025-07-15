Edirne'de 7'inci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Edirne'de yapımı devam eden inşaata yapılacak olan asansör için incelemelerde bulunan asansör firması çalışanı 48 yaşındaki Erol Tuncer, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7'inci kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Tuncer'in cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.