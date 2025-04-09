Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine kamyoneti Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkisinde durdurdu.



Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen ve bir şişme bot yakalandı.



"İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinde, ilk kez böyle bir şey yaptığını, pişman olduğunu belirtti.



Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

