Edirne'de 852 kaçak göçmen yakalandı, 22 organizatör tutuklandı

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birlikleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 39 organizatör de gözaltına alındı.