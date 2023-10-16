Edirne'de 852 kaçak göçmen yakalandı, 22 organizatör tutuklandı

Edirne'de son bir haftada Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 39 organizatörden 22'si tutuklandı.

Edirne'de 852 kaçak göçmen yakalandı, 22 organizatör tutuklandı

'de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birlikleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 39 organizatör de gözaltına alındı.

Edirne'de 852 kaçak göçmen yakalandı, 22 organizatör tutuklandı - 1

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de 852 kaçak göçmen yakalandı, 22 organizatör tutuklandı - 2

Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 39 organizatörden 22'si ise cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...