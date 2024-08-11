Edirne'de 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma sonucunda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Kent merkezindeki bir araçta yapılan aramada 9 bin 828 sentetik ecza hapı ve bir miktar skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.